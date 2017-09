Ederson Caetano de Souza, de 35 anos, levou três tiros no abdômen depois de fugir de integrantes de uma facção criminosa. A tentativa de homicídio aconteceu na noite desta quarta-feira (27) na Vila Cidade Morena – região sul de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Caetano passava pela rua Israelandia quando foi abordado por três homens que estavam em um carro da marca Peugeot de cor prata. Os grupo então obrigou que a vítima entrasse no veículo, já dentro do carro, Ederson aproveitou a distração dos bandidos e conseguiu fugir.

Na fuga o homem foi perseguido pelos criminosos que atiraram contra ele acertando três tiros em seu abdômen. Ferido, Souza segui a pé até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) das Moreninhas onde foi atendido e encaminhado à Santa Casa.

Facções

Ederson disse a polícia que o atentado pode ter ligação com diferenças entre facções, já que ele também faz parte de um grupo criminoso. O batalhão do Choque que atendeu a ocorrência ainda estão pela região para tentar capturar os suspeitos pelo atentado.

A vítima já tem várias passagens como roubo, tráfico de drogas, violência doméstica e porte ilegal de armas. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Piratininga como tentativa de homicídio simples.