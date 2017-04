Homem foi preso em ônibus na BR 163

A apreensão de droga ocorreu por volta das 22h desta sexta-feira (28), na rodovia BR 163, km 612, em frente a unidade operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em São Gabriel do Oeste (MS)

Durante uma fiscalização a um ônibus de transporte intermunicipal de passageiros, com a linha Campo Grande a Sonora, policiais encontraram uma bolsa contendo alguns tabletes de maconha no bagageiro externo do ônibus, pesando no total 4,4 kg e identificaram o proprietário.

O preso relatou que foi contratado por uma mulher para buscar a droga em Campo Grande, levar para Rio Verde de MT, e ganharia R$ 2.500 pelo transporte.

A droga e o preso foram encaminhados à delegacia de polícia civil de São Gabriel do Oeste