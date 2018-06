Homem furta motocicleta e tenta estuprar adolescente

Um homem de 31 anos foi preso neste final de semana, após furtar uma motocicleta e tentar estuprar uma adolescente de 16 anos, no bairro Vila Guanabara, em Três Lagoas.

A vítima do furto, uma mulher de 27 anos, afirmou aos policiais que viu o momento em que o ladrão entrou em sua casa e levou o veículo.

Horas depois, a Polícia Militar recebeu denúncia de uma tentativa de estupro contra uma adolescente.

A jovem afirmou aos policiais que passava por uma rua do bairro, quando viu um homem embaixo de uma árvore. Ele tentou se aproximar para estuprá-la, mas a adolescente escapou e chamou a polícia. As características deste homem eram as mesmas do autor do furto da motocicleta.

Segundo o site JP News, durante rondas policiais pela região, o autor foi localizado e preso. Ele estava caminhando na rua e ao ser abordado confessou o crime de furto, mostrando o local onde escondeu a motocicleta. O homem negou a tentativa de estupro.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC). O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher da Polícia Civil.