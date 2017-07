Homem furta sacolão e é detido por populares

Luciano José dos Santos, 35 anos, foi preso na tarde de quarta-feira (26), em Dourados furtar um sacolão e ser detido por populares.

De acordo com o registro policial, Luciano entrou no estabelecimento por volta das 17h e funcionários perceberam a ação do rapaz.

Ao deixar o local, ele foi detido por populares. O autor levava peixe, doce, embutidos, tempero e suco. Com ele havia outros produtos que provavelmente teriam sido furtados de outros estabelecimentos.

Luciano foi autuado em flagrante por furto, detido e encaminhado ao 1º Distrito Policia.