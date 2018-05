Homem grita

Um homem de 21 anos morreu na frente dos colegas na madrugada desta sexta-feira (18), próximo a Padaria Pão de Ouro no centro de Ponta Porã.

Segundo boletim de ocorrência, Diego Neumann Santos de 21 anos é morador de uma república ao lado onde o corpo foi encontrado. Ele relatou aos policiais que estava reunido com Victor Hugo Gonzalez Rocha de 21 anos e outros colegas, no piso superior da casa, jogando no celular.

De acordo com Diego, a vítima se levantou e disse "Deus existe" subindo em uma mureta e começando a andar sobre ela, até desaparecer do campo de visão de seus colegas. Momentos depois Diego ouviu um ruído, gritou pelo nome do colega e desceu as escadas até a rua para verificar o que tinha acontecido e se deparou com o homem no chão já morto.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.