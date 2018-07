Homem incendeia a casa da namorada por ciúmes

Um homem, de 32 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Militar após incendiar a residência de sua namorada na quinta-feira (05), em Coxim.

Segundo informações do site Edição MS, uma adolescente de 17 anos, contou aos policiais que recebeu fotos, via WhatsApp, de seu namorado com um início de incêndio em sua residência.

Aos policiais, a menina contou que o namorado ficou com ciúmes por ela ter saído de casa sem a autorização dele. A residência, que é alugada, teve quarto e o banheiro completamente destruídos.

Em rondas pelas proximidades, os militares conseguiram localizar o autor que acabou confessando o crime, ele contou que incendiou a residência em um momento de bobeira.

O autor foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.