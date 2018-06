Um homem de 29 anos morreu em um acidente com moto, na madrugada deste domingo (10), no bairro Jardim Primaveril, na região central de Três Lagoas.

Clemir Santos Ferreira bateu com o veículo que pilotava em um poste, por volta das 4h. Foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e morreu no Hospital Auxiliadora. O motivo do acidente é está sendo apurado pela Polícia Civil.

A Polícia Militar informou que Clemir invadiu o canteiro central da avenida Rosário Congro, no centro e bateu em um poste de iluminação.

Segundo dados da Prefeitura de Três Lagoas esta foi a nona morte deste ano em acidentes de trânsito na cidade. O número supera o do mesmo período do ano passado, quando foi computado cinco acidentes fatais.