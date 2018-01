Homem invade comércio em Campo Grande e tenta furtar paçoca e ovo de codorna

Além da tentativa de furto, ele se apresentou à PM com nome falso

Um homem de 29 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (8), após invadir um comércio no Jardim, Tijuca, região sul deem Campo Grande. O flagrante foi feito pela Polícia Militar. Ele se apresentou usando um nome falso.

De acordo com o boletim de ocorrência, Adriano Pereira da Silva, entrou no estabelecimento pelo telhado, em seguida quebrou o forro e arrombou a porta que dá acesso ao depósito e, em seguida, quebrou a janela para tentar sair.

A PM foi chamada e chegando ao local, encontrou Adriano com uma mochila e algumas sacolas onde ele levava balas, salsinhas, paçocas e ovos de codorna. Assim que foi abordado, o rapaz se apresentou como Alexandre,que na verdade é um irmão de criação. ainda de acordo com a polícia, Adriano afirmou que, usa o nome do irmão de criação há algum tempo.

O caso foi registrado na Depac da Vila Piratininga.