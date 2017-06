Homem invade residência tenta estuprar mulher e deixa idosa ferida

Rafael Francisco Ribeiro, 29 anos, foi preso na noite de quinta-feira (8), após roubar uma casa e tentar estuprar mulheres que lá residem, em um bairro de Três Lagoas.

O acusado pulou o muro da residência e anunciou o assalto por volta das 19h40. As vítimas relataram que Rafael Francisco ameaçou as vítimas de morte e fez com que uma idosa de 64 anos e o filho dela entrassem no banheiro.

Ao render uma mulher de 29 anos, Rafael mandou que ela mostrasse as pernas e nádegas. Ele dizia o tempo todo que estava armado e a vítima, temendo pela vida, fez o que o suspeito mandou. Rafael abaixou a bermuda e a vítima viu que ele não estava armado, como havia dito, então a mulher começou a gritar.

O noivo da vítima e a idosa, que ficaram presos no banheiro, saíram no momento que souberam que Rafael não estava armado, nesse momento, Rafael começou a agredir a idosa com chutes e socos, ele ainda mordeu o homem que tentava defender a senhora. A idosa sofreu fraturas em uma das pernas e ferimentos graves na boca.

Uma das vítimas conseguiu fugir e acionou a polícia, os militares chegaram em tempo e prenderam Rafael em flagrante, o autor foi detido e levado para a delegacia.