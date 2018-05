Um homem, não identificado, foi flagrados por agentes da PED (Penitenciária Estadual de Dourados), jogando uma “encomenda” para os presos do local. O caso aconteceu na nadrugada de quinta-feira (10), no município de Dourados – 230 km distantes de Campo Grande.

De acordo com Dourados News, o suspeito teria lançado uma mochila com suposta “encomenda” à presos no interior do presídio. Conforme o site, ele estava entre as torres três e quatro, e foi surpreendido por disparos efetuados pelos policiais na tentativa de coibir a ação criminosa.

O homem conseguiu fugir. Segundo Dourados News, durante rondas na área externa para identificar o objeto lançado, os policiais encontraram uma mochila com três tabletes de maconha, que totalizaram 2,6 kg, uma tesoura e um frasco de tinta acrílica escolar de cor preta.

Ainda conforme o site, na parte interna do pátio foram encontradas caixas de munições. O material recolhido foi levado para o 2º Distrito de Polícia de Dourados.