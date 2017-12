Homem leva paulada na cabeça em briga de rua

Ele jogou uma pedra no autor, mas não acertou. No entanto o outro homem lhe deu uma paulada na cabeça que o derrubou no chão.

No final da noite de quarta-feira (27), uma briga de rua foi interceptada pela Polícia Militar de Aquidauna. O fato teria ocorrido depois de um desentendimento entre dois homens, um deles precisou de atendimento médico por que foi atingido por uma paulada na cabeça.

De acordo com o boletim de ocorrência a Polícia Militar fazia rodas pelo bairro Alto quando avistou um aglomerado de pessoas próximo à padaria Dois Irmãos. No local testemunhas relataram aos policiais que houve um desentendimento entre Valtemir de Almeida (58) e Júlio Alcides Lago Santana (54).

A vítima, Júlio, teria arremessado um tijolo na direção de Valtemir porém não acertou. Que por sua vez arremessou um pedaço de madeira que acertou Júlio derrubando-o e deixando a vítima com um corte na cabeça.

Júlio precisou atendimento dos bombeiros e foi levado ao posto de saúde, foi medicado e liberado. Valtemir foi conduzido para DP, para as devidas providencias.

O caso foi registrado na 1ª DP de Aquidauana como lesão corporal dolosa.