Homem leva uma facada no pescoço em Costa Rica

Na manhã desse domingo (17) um homem sofreu uma tentativa de assassinato em Costa Rica. A vítima, Adione Felisbino Vicente (31), foi atingido por uma facada no pescoço, ele identificou o agressor como Elenito Depoli Bruno (30).

Conforme o boletim de ocorrência a guarda municipal foi acionada via 190 pela equipe de corpo de bombeiros para comparecer à fundação hospitalar de Costa Rica MS, uma vez que um homem estava no hospital com um corte profundo no pescoço proveniente de faca.

A vítima disse a polícia quem teria tentado mata-lo, porém não quis entrar em detalhes sobre o que causou a agressão. Adione ficou sobre cuidados médicos.

A Guarda realizou diligências ara encontrar o possível autor, mas o suspeito não foi encontrado.

O caso foi registrado na DP de Costa Rica como homicídio simples na forma tentada.