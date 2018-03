As duas mulheres são irmãs e tem filhos com o homem

Duas irmãs, de 25 e 33 anos, que eram casadas com o mesmo homem e foram mantidas em cárcere privado durante três anos, fugiram e denunciaram o caso na noite desta terça-feira (6), em Sidrolândia, cidade a 70 km de Campo Grande.

De acordo com o Sidrolândia News, as duas irmãs tinham filhos com o homem e moravam na mesma casa em um lote no assentamento rural Eldorado. Segundo informações, as irmãs iam uma vez por mês para Sidrolândia para receber um beneficio do governo.

Por ciúme, o homem proibiu as irmãs de se comunicarem com a família, de usarem aparelho celular e internet e de sair de casa. De acordo com o site do interior, as irmãs também eram ameaçadas de morte pelo homem.

Na terça-feira as irmãs conseguiram fugir. Em Sidrolândia denunciaram o caso e voltaram para a cidade de origem, no Paraná. O homem é acusado de de sequestro, cárcere privado e violência doméstica.