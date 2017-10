Homem mata duas pessoas a facadas em Marselha e é morto pela polícia

Um homem matou nete domingo (1°) duas pessoas com uma faca na estação de trem de Saint-Charles, em Marselha (sudeste da França). O homem foi morto por agentes do dispositivo antiterrorista Sentinelle, informou a polícia. As informações são da agência EFE.

As forças de segurança isolaram a área após o possível atentado e o ministro do Interior da França, Gérard Collomb, anunciou pelo Twitter que se deslocaram ao lugar de forma imediata.

A polícia explicou, também, por meio da rede social, que a situação é "estável" após a neutralização do autor do ataque e acrescentou que a circulação de trens foi interrompida.

Os cidadãos foram instruídos pela polícia a "evitar a zona", uma vez que há uma "operação policial em andamento" e a não divulgarem notícias falsas.

Segundo depoimentos divulgados pela emissora pública de rádio "France Bleu Provence", o agressor teria gritado "Allahu akbar" - "Alá é grande", em árabe - ao realizar o ataque.

Veículos de socorro se deslocaram à estação, situada no centro de Marselha, e um helicóptero sobrevoa o lugar, de acordo com a emissora.