Homem mata esposa com 34 golpes de canivete e tenta suicídio

Danielli dos Reis Miranda, 20 anos, foi morta com 34 golpes de canivete desferidos pelo marido, Marcílio Batista Rocha, 36 anos, na noite de quinta-feira (13), em Paranaíba.

De acordo com o registro policial, o casal brigava constantemente, a mãe do autor Terezinha Batista Rocha, 65 anos, disse à polícia que estava deitada quando percebeu que os dois estavam brigando, ela dormiu e acordou com Danieli pedindo socorro.

Teresinha mora ao lado da casa do casal. E quando ouviu os gritos da nora, foi ver do que se tratava, quando entrou no quarto viu o filho desferindo golpes de canivete na esposa. A mãe do autor, assustada, correu para pedir ajuda e quando voltou os dois estavam caídos no chão do quarto.

Após ferir a esposa, Marcílio tentou se matar com o mesmo canivete que agrediu Danieli. Quando o socorro chegou, Danieli já estava sem vida, Marcílio foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Paranaíba. Ele está internado no hospital sob escolta policial.

Segundo a assessoria do Hospital, Marcílio passou por uma cirurgia ontem e seu estado é considerado estável, ele está consciente e orientado.