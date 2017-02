Alessandro dos Reis de Oliveira Cobaiache de 31 anos morreu na manhã deste sábado (4) ao colidir uma motocicleta em que conduzia contra uma árvore, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

Segundo o site Rádio caçula, o homem conduzia a moto pela avenida Eloy Chaves, quando perdeu a direção do veículo e colidiu numa árvore do canteiro central. Com o impacto da batida, o corpo foi arremessado na pista.

Polícia Civil irá investigar as circunstâncias da morte.