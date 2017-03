Edson Soares da Silva, de 58 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (23), ao colidir o veículo em que conduzia na traseira de um caminhão caçamba, na MS-276, próximo ao município de Ivinhema. O motorista da caçamba que prestava serviço parta uma cooperativa da região, nada sofreu.

De acordo com o site Ivi Hoje, o condutor do veículo possivelmente teria perdido a direção do automóvel antes de colidir contra o caminhão. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.