Um homem morreu após caminhonete capotar no final da manhã deste domingo (10). Ramão Silveira Brites, 39 anos, morreu no hospital, após capotar a camionete que conduzia na MS-164 nas proximidades do Assentamento Itamarati, em Ponta Porã.

Segundo o boletim de ocorrência, por motivos desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção da camionete que dirigia, saiu da pista e capotou várias vezes.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), levado ao Hospital Regional de Ponta Porã onde morreu às 19h20. O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela vítima.