Sidney Rossanesi de 50 anos, morreu nesta quinta-feira (12) após capotar o veículo em que conduzia, na MS-164, em Ponta Porã. De acordo com informações no local, a vítima estaria em alta velocidade.

Conforme relatou o site Porã News, o condutor perdeu a direção do veículo, de modelo VW Voyage, ao passar por uma curva, quando capotou diversas vezes, colidindo contra algumas árvores as margens da rodovia. Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada para fora do carro.

Ainda de acordo com a reportagem, dentro do carro foi encontrado uma pistola 9mm, um carregador municiado e um coldre.

Segundo a polícia, Sidney tinha passagens pela polícia, e era do Estado de São Paulo, mas estava morando em Campo Grande.