Na tarde desta quinta-feira (19) um caseiro morreu depois que vários sacos de ração de 60 quilos caíram sobre ele, em uma propriedade rural, em Água Clara.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Wagner Aparecido Miranda de Jesus, de 53 anos, morava sozinho na fazenda onde trabalhava como caseiro.

A morte só foi descoberta quando moradores da propriedade vizinha estranharam o fato das luzes da fazenda estarem acessas durante todo o dia e noite. Os vizinhos entraram em contato com o proprietário, que ao ir à fazenda acabou encontrando o caseiro morto no galpão do local com alguns sacos de rações caídos em cima dele.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, pois informações apuradas pela polícia apontam que a vítima bebia muito e estava com problemas de saúde. A suspeita é de que ele possa ter passado mal quando pegava os sacos que estavam empilhados.