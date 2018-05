Manoel Messias da Silva, 54 anos, morreu após ser atropelado por um trator no sábado (26), no município de Alcinópolis. O acidente aconteceu depois de a vítima pular do veículo que estava em movimento.

De acordo com o Dourados News, a vítima pulou do trator após se desentender com outro homem que também estava no veículo e tentou esfaqueá-lo.

Segundo o site de notícias, uma testemunha contou que Manoel tinha uma desavença com outro homem conhecido como Anderson, sobre uma suposta dívida de dois sacos de cimento.

Conforme o site, o homem teria ido tirar satisfação com a vítima e tentou machucá-lo com um objeto pontiagudo em cima do veículo.

Ainda de acordo com o Dourados News, a testemunha contou que, para se livrar da agressão, Manoel pulou do trator em movimento, e foi atropelado pela roda traseira do veículo.