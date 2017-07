Homem morre após ser esfaqueado em boate

João Vieira Santiago, 40 anos, também conhecido como ‘Joãozinho’, morreu na noite de domingo (16), na boate Zincão, às margens da rodovia BR-060, em Paraíso das Águas.

Conforme as informações do site Jovem Sul News, Joãozinho estava na boate quando recebeu três golpes de faca de um homem que ainda não foi identificado. A vítima foi atingida no pescoço, abdômen e tórax. O autor fugiu após o crime.

As testemunhas não souberam informar com precisão as razões pelas quais o crime foi cometido e não souberam identificar o nome e detalhes sobre o autor.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.