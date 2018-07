Orlando Ribeiro de Oliveira, 59 anos, morreu esmagado por uma máquina rolo compressor. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (23), no município de Camapuã, durante o expediente da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, Orlando era motorista de rolo compressor de massa asfáltica, e tinha ligado a máquina para encher os pneus e desceu desceu do veículo para retirar os calços de amparo da máquina.

Segundo a ocorrência, a vítima retirou o os calços dianteiros e realizou o reverso da direção, para retirar também os traseiros. Contudo, no instante em que Orlando subiu no veículo, suas mãos escaparam do “guarda-mão” e ele caiu, sendo prensado pela máquina.

Conforme o registro, um colega de trabalho correu para ajudar a vítima e subiu na máquina para mudar a marcha e retirá-la de cima de Orlando. No entanto, o homem não resistiu e morreu no local.

Parte do corpo de Orlando foi dilacerado por conta do acidente. Uma equipe da Polícia Civil e da Perícia Criminal foi acionada para atender a ocorrência. O caso foi registrado como morte a esclarecer.