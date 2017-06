Homem morre após ser medicado e família suspeita de erro médico

Antônio Silveira de Souza, de 72 anos, faleceu na tarde de segunda-feira (5), na Santa Casa de Campo Grande após supostamente ter sido receitado por um medicamento que causou piora em seu estado clínico.

Segundo o registro policial, Antônio teria sofrido uma queda em sua residência no dia 6 de maio e veio a fraturar o fêmur, e tendo recebido atendimento médico, passou por uma cirurgia alguns dias depois, e retornou para a casa.

No dia 14 de maio ele retornou ao hospital, onde foi constatado que Antônio apresentava problemas cardíacos e a partir de então permaneceu internado e foi submetido a uma cirurgia do coração no dia 26 de maio.

O filho de Antônio disse que o pai permaneceu por alguns dias na UTI e foi transferido para o quarto no dia 1º de junho e desde então apresentava bom estado de saúde.

A partir do dia 2, sexta-feira passada, Antônio passou a ser atendido por um médico residente identificado apenas como Flávio, que receitou um medicamento que causou piora no estado clínico do paciente.

Antônio começou a apresentar súbita piora, com diarreia com sangue, fraqueza extrema, dificuldades respiratórias, inclusive com necessidade de respiração mecânica e inchaços e veio a falecer na tarde de segunda-feira (5). Como antes de receber o medicamento, o paciente parecia bem, a família suspeita de erro médico.