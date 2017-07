Homem morre após visitar o túmulo do pai

Wilson Monteiro, 50 anos, amanheceu morto na manhã de domingo (16), em sua residência, um dia após visitar o túmulo do pai.

Segundo o irmão da vítima, Wilson havia viajado para bandeirantes no e retornou na sexta-feira (25), queixando-se de dores na cabeça e não foi trabalhar. A vítima foi visitar o túmulo do pai no sábado, voltou para a casa e foi dormir.

Wilson era acostumado a acordar cedo e no domingo, por volta das 6h30, ele não tinha acordado. Na mesma residência, moravam a mãe e o irmão de Wilson, que foram ver o que tinha acontecido que ele não tinha acordado ainda.

Como Wilson não respondia quando chamavam, os familiares tentaram acorda-lo balançando com as mãos, mesmo assim ele não respondia. O Samu foi chamado e quando chegou constatou o óbito.

A vítima não tinha problemas de saúde e o caso foi registrado como morte natural.