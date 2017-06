Homem morre atropelado após cair na frente de caminhão

Alanderson Ferreira de Andrade, 29 anos , morreu após ser atingido por um caminhão caçamba no pátio de uma oficina mecânica, na tarde de segunda-feira (5), em Rio Brilhante.

De acordo com informações apuradas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima estava na frente do caminhão quando por motivos a serem apurados caiu e foi atingido pela roda dianteira do veículo, no momento que o motorista estava realizando uma manobra para estacionar.

A vítima ainda foi socorrida por uma ambulância por uma ambulância até o hospital de Rio brilhante mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

Alanderson era diarista na oficina e o caminhão pertence a uma empresa de outro município e utilizava o pátio para para consertar e fazer reparos em seus veículos .

O motorista foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimentos e o corpo encaminhado para o IML de Dourados, onde passará por exames para ser liberado para a família.

O caso foi registrado com homicídio culposo na direção de veículo automotor.