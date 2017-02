Acidente aconteceu no km-455, da BR-163

Um homem, ainda não identificado, morreu desta sexta-feira (24) após ser atropelado, na BR-163, em Campo Grande. Ele estava andando pela rodovia quando foi atingindo por um automóvel e acabou sendo arremessado a 36 metros do local do acidente.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no km-455, saída para São Paulo, quando o condutor GM Prisma, de 25 anos atropelou a vítima por volta das 23h30.

Em estado de choque, o motorista do veículo acionou o resgate, mas a vítima não resistiu. Em depoimento a polícia, o jovem relatou que estava dirigindo dentro da velocidade permitida pela rodovia, e apenas ouviu o barulho da batida. Ainda no interrogatório, o condutor disse ter visto o parabrisa quebrado e um corpo mais longe do veículo. Ele foi submetido a teste de bafômetro, onde ficou constato que não havia ingerido bebida alcoólica.

De acordo com a polícia, a vítima aparenta ter 28 anos. Ele é branco, magro e tem 1,69m. Cabelos são caracolados e raspados pelas laterais e tem uma tatuagem na perna direita. No momento do acidente o rapaz usava shorts colorido e camisa listrada.

Testemunhas relataram ter visto o homem caminhando pela rodovia e disse que quase se envolveu em acidente com a mesma pessoa.

O jovem condutor do carro foi ouvido e depois liberado.