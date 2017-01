Homem morre baleado e jovem fica ferido a tiros em bar

Robson Martins da Silva de 36 anos morreu, e um jovem de 24 anos, ficou ferido a tiros, na madrugada deste sábado (28), em um bar na rua Conde do Pinhal, no Jardim Colibri, em Campo Grande. A vítima que foi baleada na cabeça e as pressas levada para Santa Casa, onde segue em observação.

O crime aconteceu por volta das 3h. De acordo com o boletim de ocorrência, uma dupla se aproximou do estabelecimento numa motocicleta, e parou em frente ao bar, efetuando vários disparos contra as vítimas. Logo após, os suspeitos fugiram do local.

As vítimas foram socorridas pelos clientes do bar e encaminhadas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Universitário. Diante das informações, uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o hospital e foram informados que Robson acabou morrendo, e o jovem foi encaminhado ao Pronto Socorro.

Em depoimento na delegacia, o dono do local onde ocorreu o crime disse que o bar tem câmeras de segurança, que pode ajudar a Polícia a localizar os suspeitos.

Ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga como homicídio simples. A Polícia Civil investigará o caso.