Homem morre carbonizado depois de bater em árvores

Conforme as informações dos militares, o condutor do carro perdeu o controle saindo da pista

Um homem morreu carbonizado em um acidente no início da tarde dessa quarta-feira (28) no município de Sidrolândia – a 65 km de Campo Grande. O veículo VW/Gol saiu da pista e bateu em duas árvores em seguida o carro foi totalmente destruído pelas chamas.

De acordo com o Sidrolândia News, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender um acidente automobilístico sentido Dois irmão do Buriti. Conforme as informações dos militares, o condutor do carro perdeu o controle saindo da pista e colidindo com uma árvore às margens da via. As árvores, onde o

Gol bateu, pegou fogo assim como o veículo que ficou destruído pelas fogo..

Ainda conforme os militares, dentro do carro havia um corpo carbonizado de um homem. Eles localizaram também documentos em nome de Gildo Aparecido Dias, mas não confirmara se seriam da vítima. Os homens do Corpo de Bombeiros permaneceram no local até a chegada de perícia.