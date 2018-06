Homem morre de forma misteriosa em banheiro de borracharia

A vítima foi encontrada caída no chão do banheiro por colegas

Um homem foi encontrado morto no final da tarde do último sábado (23), em uma borracharria anexa ao posto de gasolina Carreteiro, na cidade de Maracaju.

Adan Vilagra Sosa, 33 anos, foi encontrado por colegas e segundo o site Maracaju Speed, eles afirmaram que a vítima havia se ferido em uma queda de bicicleta dias antes e não estava bem.

Naquela tarde, Adan pediu para tomar banho no banheiro da borracharia e após certa demora, os colegas estranharam e foram verificar o que havia acontecido com ele. Quando abriram a porta, encontraram-o caído com a cabeça dentro da lixeira, na sequência, os amigos retiraram a vítima para fora do banheiro e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros chegaram ao local e constataram o óbito de Adan. A Polícia Civil foi acionada e isolou a área para que a perícia realizasse os procedimentos de análises de forma a investigar a possível causa da morte.