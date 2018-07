Na tarde de quinta-feira (5), morreu no hospital um homem que havia sido encontrado desacordado em um depósito de veneno agrícola, em Terenos. Ainda não se sabe ao certo a causa da morte e a razão da vítima ter sido encontrada no depósito.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Jonas Santos da Silva, 34 anos, foi encontrado no depósito de veneno no sábado (30/06), e quem encontrou a vítima foi seu irmão que não soube dizer o que o irmão estaria fazendo no local.

Segundo os familiares Jonas começou a passar mal no domingo (1º), e foi encaminhado para o hospital na segunda-feira (2), mas não resistiu à intoxicação e faleceu na tarde quinta-feira.

O corpo foi encaminhado para o instituto médico legal para o exame de necropsia para esclarecer as causas da morte. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, em Terenos, como morte a esclarecer.