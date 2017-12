Homem morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-060

Um homem morreu e duas mulheres ficaram feridas em um acidente no quilometro 278 da rodovia BR-060, no inicio da tarde desta segunda-feira (18).

De acordo com o jornal O Correio News, César Augusto Faune Nunes, 28 anos, viajava com a mãe Sandra Elisa Gessy Faune Nunes e a irmã Letícia Faune Nunes quando a caminhonete em que estavam bateu em outro veículo. Segundo o jornal local, o acidente foi causado por outra caminhonete que não respeitou as regras para entrar na estrada vicinal.

César morreu no local do acidente. A mãe e a irmã da vítima foram socorridas, levadas para o hospital de Chapadão do Sul e encaminhadas para Santa Casa de Campo Grande. Com traumatismo craniano, Sandra foi transferida em estado grave em um avião UTI para Capital. Letícia foi transferida de Ambulância UTI.