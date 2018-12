Com o impacto, motorista fico preso às ferragens e morreu no local

Na tarde desta sexta-feira (30) o Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para fazer um resgate na BR-262, entre os municípios de Anastácio e Miranda, próximo à fazenda Paraíso, cerca de 30 km da cidade.

A colisão aconteceu depois que o motorista do veículo de passeio, estava indo de viagem para Aquidauana, à pista molhada fez com que o motorista perdesse o controle depois de uma aquaplanagem, e colidisse de frente com a carreta que seguia no sentido contrário.

O acidente envolvendo um automóvel Prisma e um caminhão Scania, aconteceu por volta das 14h15, o motorista do caminhão, de 56 anos, não ficou ferido, mas estava reclamando de fortes dores no peito, e foi levado para Miranda.

Com o impacto o motorista do carro acabou preso nas ferragens e morreu no local, sua esposa de 24 anos, está gestante também ficou presa nas ferragens, ela foi socorrida e encaminhada para o hospital de Aquidauana.

O veículo ficou totalmente destruído, os dois sentidos da pista ficou interditado. A PRF e a pericia foram acionadas para realizar os procedimentos no local do acidente.