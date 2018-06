Ricardo Roda Werdemberg, 41 anos, morreu e Aline Fabiany Paula Barbosa teve a perna amputada, após se envolverem em acidente no domingo (3), na MS-080, entre Corguinho e Rochedo.

De acordo com informações policiais, as vítimas transitavam em uma motocicleta modelo NRX 0280 sentido Corguinho, quando colidiram na lateral do veículo Fiat Uno, que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, Ricardo morreu na hora e membros dele se espalharam pela pista. Aline sofreu fratura exposta na perna esquerda, foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa, na capital.

Fabiany passou por uma cirurgia na manhã desta segunda-feira (4), ela ainda está internada no setor de ortopedia e, segundo a assessoria do hospital, a vítima teve a perna esquerda amputada na altura da coxa.

Não há informações se os passageiros do veículo Uno sofreram ferimentos.