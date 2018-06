Homem morre e três ficam feridos em acidente na MS-080

Ricardo Roda Werdemberg, 41 anos, morreu na noite deste domingo (3), em uma colisão na MS-060, entre Rochedo e Corguinho. Com a brutalidade do impacto, partes do corpo da vítima ficaram espalhadas na estrada. Ainda não se sabe o que provocou o acidente.

Conforme o boletim de ocorrência, Ricardo pilotava uma moto e tinha como passageira uma mulher de 31 anos, quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Fiat Uno conduzido pelo padre Juscelino José, 35 anos. O socorro foi acionado, mas Ricardo morreu com o impacto.

A perna da passageira foi quebrada e ela foi levada para a Santa Casa de Campo Grande. No Fiat ainda tinha dois passageiros, ambos sofreram escoriações. A polícia foi acionada para regular o trânsito no local. A suspeita é que o acidente tenha sido causado por uma ultrapassagem.