Homem morre eletrocutado ao instalar som em veículo

Um homem de 33 anos morreu na tarde deste domingo (26), em Campo Grande, supostamente vítima de um choque enquanto mexia num sistema de som instalado em um veículo de sua propriedade, no bairro Parque Lageado.

Segundo o boletim de ocorrência que foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), as filhas do homem disseram à polícia que ele havia acabado de lavar o veículo, uma pick-up/ Saveiro, e logo após iniciou uma carga no sim através de uma extensão, ligada diretamente ao padrão de eletricidade da casa. Uma das filhas disse que ouviu gritos e ao chegar, deparou com o pai ajoelhado na porta do carro, aparentando estar recendo o choque elétrico.

Vizinhos foram acionados quando desligaram a chave padrão e afastar a vítima do carro. Ainda em depoimento, as testemunhas disseram que tentaram reanimar o homem, mas sem êxito. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) foram acionados e constatou o óbito.

A Perícia Técnica foi chamada, e não achou nenhuma anormalidade no padrão de energia. O irmão da vítima, de 33 anos disse aos policiaisque na véspera o havia ajudado a montar um sistema de som, mas a perícia disse também que não havia anormalidades na instalação elétrica, ou algo que estivesse desviado a eletricidade do som do carro na vítima.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.