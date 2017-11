Homem morre em acidente entre carro e carreta na BR-163

O motorista José Reinaldo de Sousa, de 54 anos, morreu na noite desta sexta-feira (10), em um acidente em frente ao posto Eucalipto, no quilometro 408 na rodovia BR-163,em Nova Alvorada do Sul, cidade a 454 km de Campo Grande.

O carro em que José estava, que seguia sentido Campo Grande, bateu contra uma carreta carregada com 50 toneladas de peças para implementos agrícolas.

De acordo com informações do Portal Alvorada Informa, o motorista fez uma conversão arriscada e bateu no eixo traseiro da carreta. O carro ficou destruido e parou na beira da estrada. O motorista morreu na hora.