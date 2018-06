Motorista morre em acidente entre trator e camionete

Na noite desta quarta-feira (20), um homem morreu e o outro ficou ferido em um acidente de trânsito, envolvendo um trator e uma camionete, entre os distritos de Vila São Pedro e Indápolis, zona rural de Dourados.

Segundo informações apuradas, o motorista do trator, Urias Alves de Oliveira, 58 anos, faleceu ao cair embaixo do veículo que conduzia pela MS-276. O maquinário foi atingido por uma camionete Toyota Hilux que trafegava no mesmo sentido.

Há indícios que os dois veículos trafegavam no mesmo sentido, de Indápolis até a Vila São Pedro, onde morava a vítima fatal do acidente. A caminhonete bateu na traseira do trator, que tombou sobre o corpo de Urias.

O motorista da camionete foi socorrido por uma ambulância da região e levado para um hospital em Dourados. Ele teria sofrido lesões nas pernas, mas estava consciente no momento do socorro