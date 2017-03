Osvaldo Silvestre Souza Neto, de 35 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (24), no Hospital da Vida em Dourados, após ser esfaqueado durante uma briga de gangue, em Fátima do Sul. A Polícia Civil do município está a frente do caso.

De acordo com o site Dourados News, o crime aconteceu na rua José Machado, no conjunto Favo de Mel, quando por circunstâncias que serão apuradas, a vítima se envolveu em uma briga com dois adolescentes, de 17, e 18, e um homem de 25 anos.

Durante a discussão, Silvestre foi ferido no abdômen, e em seguida socorrido para um hospital da cidade, porém devido a gravidade ele foi levado para Dourados, onde não resistiu aos ferimentos.