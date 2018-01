Homem morre esfaqueado em briga por ciúmes

Neste domingo (7) depois de uma briga, motivada por ciúmes, um homem morreu esfaqueado. A vítima Jeferson Romeiro Rocha (25) estava bebendo com amigos quando começaram a discutir, pois o autor, Gilberto Ricardo Moreira Junior (34), ficou com ciúme da namorada e durante a briga atingiu a vítima com vários golpes de faca.

De acordo com o boletim de ocorrência uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao bairro Morada do Sossego. No local a guarnição encontrou a vítima fatal Jeferson ainda viva e apresentando vários ferimentos provocados por uma faca.

Quando chegaram ao local uma das irmãs da vítima, identificada somente como Maristela, estava com ele e ela quem solicitou ajuda, porém não permaneceu com a vítima. Foi acionado o apoio do SAMU (Serviço Móvel de Urgência) e a vítima foi socorrida, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho da UPA Coronel Antonino.

No mesmo dia compareceu a delegacia Jane Romeiro da Rocha, também irmã da vítima fatal, relatando que a Jeferson havia comprado um imóvel no local e por isso estava no bairro naquele dia.

De acordo com Jane o casal sempre frequentava o imóvel e que eram todos amigos íntimos. Contou que todos bebiam juntos e almoçavam. No entanto no dia do fato, todos estavam na casa bebendo quando houve um desentendimento entre Jeferson e Gilberto por ciúmes de Thaís e que o autor teria esfaqueado seu irmão. Jane ainda disse que Thaís e Gilberto são usuários de drogas. E após o crime ele teria fugido do local com Thaís.

A PM realizou diligências pela região e momentos depois os investigadores do Thais e por meio do depoimento dela conseguiram identificar o autor.

O caso foi registrado na Depac Centro como homicídio simples.