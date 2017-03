Homem morre horas depois de ser esfaqueado em briga

Um homem identificadocomo Osvaldo Silvestre Souza Neto, de 35 anos, morador do município de Fátima do Sul, morreu na madrugada desta sexta-feira (24), no Hospital da Vida em Dourados, horas após se envolver em uma confusão e ser agredido e esfaqueado no abdômen. A briga aconteceu na rua José Teixeira Machado no conjunto Favo de Mel, em Fátima do Sul.

Segundo informações da imprena local, por volta de 11h30 de quinta-feira (23), a vítima voltava para casa pelo local, quando em circunstâncias que serão apuradas pela polícia, se envolveu em uma briga com dois adolescentes de 17 anos, um jovem de 18 anos e outro de 25 anos.

Ele foi ferido no abdômen e agredido, em seguida socorrido para um hospital da cidade, porém devido à gravidade dos ferimentos encaminhado para o Hospital da Vida em Dourados, onde não resistiu aos ferimentos e morreu por volta de 05h de hoje (24). A polícia investiga o caso.