Homem morto por policial era foragido da justiça

O assaltante morto em confronto com policial do Batalhão de Choque da Polícia Militar, que estava de folga, na noite desta quarta-feira (7), era foragido da Justiça. Aguinaldo Romero Ferreira, de 38 anos, participou do assalto a um posto de combustível localizado na rua Spipe Calarge, entrada do Coopharádio.

De acordo com informações, o policial estava no local e impediu o assalto. Aguinaldo estava armado com uma ponto 40. Os outros dois assaltantes fugiram em um carro roubado. O veículo foi abandonado no Bairro Pioneiros e a dupla fugiu.