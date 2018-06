Inconformado com o fim do relacionamento, Carlos Roberto Garcia, 43 anos, ameaçou de morte a ex-mulher, Danilla Cruz Carvalho, 28 anos. O caso aconteceu neste sábado (16), no município de Paranaíba.

De acordo com o boletim de ocorrência, Danilla procurou 1º Delegacia da cidade para denunciar as ameaças que vem sofrendo de Carlos Roberto. Segundo o registro, a mulher estava em sua casa quando recebeu uma ligação do ex e atendeu.

Durante a conversa, Carlos disse “se eu te pegar com alguém e se você não voltar comigo, eu vou te matar. Não desliga o telefone, se não vai ser pior para você. Se não me desbloquear no Whatsapp eu vou te matar na hora que você chegar no serviço".

Conforme o boletim, após as ameaças sofridas, a vítima sente medo de ir para o serviço e deseja representar judicialmente contra o autor. Durante o registro, Carlos Roberto ligou várias vezes para o telefone de Danilla.