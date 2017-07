Homem não aceita separação e é preso por incendiar a casa da ex

Nilson de Oliveira, 56 anos, foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (13), na Capital. Ele é a principal suspeita pelo incêndio na casa da ex-mulher com quem foi casado 31 anos e estavam separados desde maio deste ano.

O incêndio aconteceu na quarta-feira (12), no momento em que a vítima foi fazer compras na feira e foi informada por conhecidos que sua casa estava pegando fogo. Os vizinhos viram Nilson entrando na casa e saindo minutos depois.

O autor foi localizado e encaminhado para a Deam pela Polícia Militar. Na delegacia, ele confessou ter incendiado a casa da ex dizendo que estava transtornado com a separação. Ele relatou que tinha colocado fogo em um colchão e as chamas se alastraram rapidamente.