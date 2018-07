Homem não se conforma com separação e destrói carro da ex

O autor começou as agressões batendo na janela do quarto da mulher

Uma mulher teve a casa invadida e prejuízos com o carro por causa do ex-marido enciumado, na madrugada desta terça-feira (17), no bairro Parque Ipês I, em Ponta Porã.

Lígia Dayan Medina Flores, 26 anos, está separada há quatro meses de Vagner do Nascimento Araújo, 25 anos, os dois possuem uma filha de dois anos. O homem tenta reatar com a vítima mas ela não tem mais interesse.

Na madrugada de ontem, Lígia estava assistindo a um filme com seu atual namorado, quando percebeu que Vagner estava batendo na janela de seu quarto, ela ignorou as batidas e não abriu a janela, o ex-marido não satisfeito com isso, foi até o carro da mulher e desferiu diversos socos, quebrando os vidros das janelas. O autor fugiu do local.

A vítima forneceu à polícia durante confecção de boletim de ocorrência, vídeo do carro danificado e apresentou como testemunha seu primo. Ela desejou representar judicialmente contra Vagner e requereu medidas protetivas de urgência. O caso foi registrado como violação de domicílio e violência doméstica.