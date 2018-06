Homem pega carro emprestado da namorada, vai comprar drogas e é roubado

Vítima teria sido feita refém no assalto

A namorada de um homem de 27 anos procurou a polícia na madrugada desta terça-feira (5), após ter emprestado o carro para o namorado que teria sido sequestrado, em Caarapó. A história confusa foi parar na delegacia quando, ao tentar comprar drogas, o rapaz teria sido feito refém de bandidos.

Conforme o boletim de ocorrência, a namorada emprestou o veículo para o homem levar seu filho em um treino de futebol. Por volta das 17h30, a mulher ligou para ele pedindo que fosse comprar pão e logo retornasse com seu carro. Porém, cinco horas depois, ele ainda não havia retornado e ficou preocupada. Um homem identificado apenas como Alex, ligou para a irmã dele dizendo que a vítima estaria procurando drogas para comprar.

A mulher conseguiu contato com a mãe da vítima apenas na madrugada. Segundo ela, o filho disse que havia sido sequestrado por dois homens, que o colocaram no banco de trás do veículo e o abandonou próximo ao frigorífico da cidade. Ao chegar em casa foi tomar banho porque estava descalço e sujo.

Ela foi até a delegacia informar o caso, mas o carro foi encontrado pelo cunhado a poucos metros do local. Os suspeitos não foram localizados e o caso está sendo investigado.