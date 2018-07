Após apanhar da mulher, homem vai à polícia

Um homem de 33 anos procurou a polícia na madrugada desta quinta-feira (19), para denunciar as agressões que vem sofrendo da esposa no Jardim Bela Vista, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, Otacílio Leite Soares, relatou aos policiais que estava em casa com a esposa Meridiana Fátima Inácio Menezes, 29 anos, quando começaram a discutir e a mulher o agrediu com tapas, chutes e socos, deixando-o com lesões pelo corpo. A mulher ainda o ameaçou dizendo "vou mandar te matar, é pra você sair da cidade".

A vítima afirmou que reagiu com um tapa no rosto da esposa para que ela encerrasse as agressões. Otacílio disse aos policiais que a mulher já o agrediu em outras oportunidades e acredita que ela está "descontrolada emocionalmente".

O homem ficou de entregar aos policiais imagens de câmeras de segurança que possui dentro da casa, para comprovar a violência. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça.