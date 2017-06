Homem que contratou adolescente para matar ex-companheira tem HC negado

Osmar de Campos, acusado de contratar um adolescente para para matar a ex-namorada Fernanda de Andrade Oliveira, de 23 anos, teve o habeas corpus negado em sessão de julgamento pelos desembargadores da 1ª Câmara Criminal. Ele está preso preso preventivamente sob a acusação de feminicídio e corrupção de menores. A defesa pediu a revogação da prisão cautelar sob a alegação de que não há motivos suficientes para manutenção da segregação.

De acordo com os autos, o paciente foi preso preventivamente no dia 17 de dezembro de 2016 pois, supostamente inconformado com a separação, teria contratado um adolescente para assassinar a ex-esposa, que morreu em consequência de dois disparos de arma de fogo em via pública, diante de uma testemunha ocular.

A defesa alega que não há motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o paciente possui residência fixa, profissão certa e não pretende deixar de prestar contas à Justiça. Ressalta ainda que o paciente possui quatro filhos menores, sendo que uma está sob sua guarda e depende diretamente de seus cuidados.

Aponta ainda que não há indícios que em liberdade o acusado tentará contra a paz pública ou a ordem social e econômica, atrapalhará a instrução criminal ou frustrará a aplicação futura da lei penal. Sob esses argumentos, requer o deferimento da liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente.

Busca a concessão definitiva da ordem ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código Penal ou ainda que a prisão preventiva seja convertida em domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do Código do Processo Penal.

Em seu voto, o relator do processo, Des. Geraldo de Almeida Santiago, decidiu pela denegação da ordem e explica que a prisão preventiva está devidamente embasada, pois o juízo singular fundamentou tal decreto com base nos elementos probatórios, fazendo juízo de periculosidade do paciente e não de culpabilidade.

Argumenta que tal periculosidade está fundamentada no modus operandi do crime, vez que supostamente o acusado teria contratado um menor para tirar a vida da sua ex-companheira e, em situações como esta, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não tem o poder de impedir a decretação da prisão preventiva. Além disso, não há comprovação de que realmente possui ocupação lícita e nem a existência de um endereço fixo.

Ressalta o relator que o paciente já deu indícios de que posto em liberdade pode vir a furtar-se da aplicação da lei penal, haja vista que após a ocorrência teria se evadido do distrito da culpa sendo encontrado na cidade de Pitangui (MG) meses após a expedição do mandado de prisão.

Aponta ainda que o fato de possuir a guarda da filha menor de 12 anos não comprova por si só que ela dependa diretamente dele para viver, uma vez que não é crível que, após sua fuga, a criança tenha permanecido sozinha ou mesmo tenha acompanhado o pai, então, pode-se concluir que a menor não tenha dependência exclusiva do genitor.

“Outrossim, não há situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que, deve ser mantida, enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação. Pelas razões expendidas, com o parecer ministerial, denego a ordem, mantendo a custódia cautelar de Osmar.”.