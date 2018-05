Jacir Carvalho Leite, 32 anos, foi morto com um golpe de cabo de enchada na noite de terça-feira (15), no Assentamento Jatobá, em Paranhos.

Informações policiais apontam que ele era agressivo e não tinha paradeiro. Na noite do assassinato, a polícia recebeu uma denúncia anônima e, ao chegar no local do fato, encontrou um homem identificado como Luís, que mora no assentamento.

Luiz disse aos policiais que estava em sua residência quando Sebastião, dono da residência onde Jacir foi morto, chegou dizendo que havia agredido a vítima com um golpe de cabo de enxada na cabeça para se proteger das agressões. Luiz foi até o local e encontrou Jacir caído ao chão, nu, sem sinais vitais e com um ferimento na nuca.

Próximo ao corpo de Jacir foi encontrada um facão e, na varanda, o cabo da enxada que, possivelmente foi usado para atingir a vítima. O autor fugiu do local.

A vítima era problemática e conhecida pelo seu comportamento agressivo, segundo relatos de moradores, ele não tinha paradeiro.