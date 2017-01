Homem que esfaqueou pastor é preso em flagrante

O homem que esfaqueou o pastor Valdemiro Santiago durante um culto neste domingo (8) em São Paulo foi identificado como Jonatan Gomes Hugino, de 20 anos, e preso em flagrante por tentativa de homicídio.

Segundo reportagem da Folha de São Paulo, testemunhas afirmam que Jonatan estava na fila para receber oração quando sacou um facão e agrediu o pastor com dois golpes nas costas um no pescoço. Na delegacia, Jonatan Higino disse que esfaqueou o pastor porque Valdomiro teria dito em outro culto que pretendia crucificá-lo.

De acordo com o Hospital Sírio-Libanês, para onde Valdemiro foi encaminhado logo após o ataque, o pastor foi liberado na hora do almoço. Em vídeo feito enquanto estava no hospital, o religioso tranquilizava os fiéis. “Passei por muitas situações piores e já venci”, diz o pastor que também perdoa o agressor. “Eu perdoo a pessoa que fez isso, porque ela carece de perdão e misericórdia. Não sei quem é, mas já tá perdoado em nome de Jesus.”